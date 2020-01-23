Alman uyruklu terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı ile birlikte ülkelerine sınır dışı edilen Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre bakanlık, bugün de Almanya uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı da 196 oldu.