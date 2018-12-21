Muğla'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Antalya'da hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli Alman hemşire Hartmut Franz Even'in vasiyeti üzerine yakınları tarafından bağışlanan 2 böbrek ve 1 karaciğeri 3 hastaya umut oldu.

İHA'nın haberine göre; 20 yıldır eşi Christin ile Muğla Fethiye’de yaşayan Alman uyruklu emekli hemşire Hartmut Franz Even (72), dün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Christin Even (70), oğlu Armin’le birlikte 112 Acil Servisi’ne yardım çağrısında bulundu.

Sağlık ekipleri durumu ağır olan Hartmut Franz Even’i, ambulansla Antalya’da özel OFM Hastanesine getirdi. Even’in, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Emekli hemşire Christin, eşinin organ bağışı ile ilgili vasiyeti sonucu hastane yönetimine bağış yapacaklarını bildirdi. Yapılan tetkiklerin ardından Heven’in karaciğeri ve 2 böbreği alındı. Organlar Antalya’daki özel bir hastaneye 3 hastaya nakledilmek üzere gönderildi. Hartmut Franz Even’in cenazesi Fethiye'de toprağa verilecek.

"3 KİŞİYİ HAYATA BAĞLADI"

Christin Even, çok önemli bir karar olduğunu ve bunu eşinin istediğini söyledi. Christin Even, “Bizim için doğru olan buydu. İkimizde sosyal meslekten geliyoruz. Bizim için bağış kesin yapılacaktı. Ben de bağışçı olacağım. Türk ya da Alman fark etmez 3 kişi hayata bağışlandı. Burada doktorlar ırk ayrımı yapmadılar ellerinden geleni yaptılar” dedi.

"BABAM İSTEDİ"

Armin Even, organ bağışı noktasında duyarlı bir aile olduklarını belirti. Babasının emekli hemşire olduğunu aktaran Even, “Organ bağışında bulunmak bizim için önemli bir karardı. Babam her zaman toplum için insanlar için yardımda bulunmak isterdi. O nedenle kendisine bir şey olursa organlarının bağışlanmasını, insanlara umut olmayı dilerdi. Organlarının mümkün olursa bağışlanmasını her zaman söylerdi” diye konuştu.

Organların Türk hastalara nakledilmesiyle ilgili Even, “Bizim için kime nakledildiğinin önemi yok. Biz babamızı çok seviyorduk. Irk önemli değil, faydalı olduysak ne mutlu bize” diye konuştu.