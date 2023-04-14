Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Alman turist kaza yaptı, eşi öldü

Alman turist ATV ile kaza yaptı, eşi hayatını kaybetti

Antalya'da, Alman uyruklu turist çiftin kullandığı ATV aracı şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, eşi hayatını kaybetti

Giriş: 14.04.2023 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Alman turist kaza yaptı, eşi öldü
İHA

Antalya'da, ATV kazasında Alman turist yaşamını yitirdi.

Kaza, Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi'nde meydana geldi. Alman uyruklu Loter Zils'in kullandığı ATV motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

ATV sürücüsü Loter Zils kazayı yara almadan atlatırken, yanında yolcu konumunda bulunan eşi Scrofferneccher Zils (61) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ScrofferneccherZils, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. ScrofferneccherZils'in cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
EYT'liler ilk maaşlarını bugünden itibaren alacak
EYT'liler ilk maaşlarını bugünden itibaren alacak
Van'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı
Van'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı
Kars'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Kars'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Mardin'de 6'ncı kattan düşen 14 yaşındaki kız öldü
Mardin'de 6'ncı kattan düşen 14 yaşındaki kız öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.