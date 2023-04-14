Alman turist kaza yaptı, eşi öldü

Antalya'da, ATV kazasında Alman turist yaşamını yitirdi.

Kaza, Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi'nde meydana geldi. Alman uyruklu Loter Zils'in kullandığı ATV motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

ATV sürücüsü Loter Zils kazayı yara almadan atlatırken, yanında yolcu konumunda bulunan eşi Scrofferneccher Zils (61) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ScrofferneccherZils, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. ScrofferneccherZils'in cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.