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Alman enerji firması RWE, Gazprom hakkında tazminat süreci başlatıyor.

RWE'nin, Rusya'nın en büyük enerji firması olan Gazprom'un doğalgazı kesmesi sebebi ile firmayı tahkime taşımaya hazırlandığı bildirildi.

Alman yayın kuruluşu Handelsblatt'in aktardığı gelişmeye göre, RWE , Gazprom'dan ödeme isteyen ikinci Alman enerji şirketi oldu.

Geçen hafta Almanya'nın en büyük gaz ithalatçısı Uniper de, Gazprom'dan milyarlarca dolarlık tazminat talep edeceğini açıklamıştı.

Hem Uniper hem de RWE'nin Gazprom ile sabit gaz tedarik sözleşmeleri bulunuyor. Fakat, Eylül ayının başından bu yana Rus şirketin Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gaz sevkiyatını durdurması, Uniper ve RWE'yi sıkıntıya soktu.

Öyle ki, her iki Alman şirket de, doğalgazı farklı pazarlardan yüksek fiyatlardan tedarik ederek, bunu müşterilerine önceden belirlenmiş koşullarda sağlamaya devam etmek durumunda.

Alman şirketler, bu durumunda kaynaklı ortaya çıkan kayıplarını Gazprom'un üstlenmesini istiyor.