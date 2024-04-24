Alman Şansölye Scholz: AfD iddiaları endişe verici

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcı AfD'nin Dresden kentindeki önde gelen siyasetçisinin asistanının Çin adına casusluk yapmak suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın yabancı ülkelerin casusluk yapmasını kabul edemeyeceğini ve sorumluların yargılanması için çalışacağını söyledi.

İngiliz mevkidaşı Rishi Sunak ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Scholz, AfD partisinin bir temsilcisine yönelik suçlama ve iddiaların çok endişe verici olduğunu belirtti.

Scholz, "Hangi ülkeden gelirse gelsin bize karşı casusluk yapılmasını kabul edemeyiz" dedi. Son dönemde casusluk yaptığı iddia edilen kişilerin tutuklanmasının 'rehavete neden olmaması' gerektiğini belirten Scholz, "Bu operasyonlar, ülkelerimizde casusluk yapan herkesin peşine düşmemiz için bizi teşvik etmeli" diye konuştu.

Szholz son olarak, "AfD'ye yönelik iddialar çok endişe verici" ifadesini kullandı.