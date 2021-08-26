Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi ağustosta önemli ölçüde azaldı

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Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketleri için ağustos ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 23,1 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ağustosta 16,6 puana geriledi. Böylece endeks, iki aydır art arda düşüşünü sürdürerek, şubattan beri en düşük seviyesine geriledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Alman ihracatçılar arasındaki beklenti duyarlılığı ağustosta önemli ölçüde kötüleşti. Alman ihracat sektörü ivme kaybı yaşıyor." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, tedarik zincirinde darboğazların, ham madde fiyatlarındaki artışın ve yüksek konteyner navlun ücretlerinin Alman ihracatını baskıladığını belirterek, bu baskının Çin’e yapılan temmuz ayı ihracatında kendini gösterdiğini kaydetti.

Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 8,4 milyar avroya geriledi. 2021'in ilk yarısında Almanya'nın Çin'e ihracatı yüzde 19 artarak 53 milyar avroya ulaşmıştı.

Öte yandan, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından “Tedarik dar boğazları ve Alman şirketlerine etkisine” yönelik araştırmanın sonuçlarına göre, Alman firmalarının yüzde 83’ünün “ham madde, tedarik zincirlerindeki dar boğazlar ve yüksek fiyat artışlarından” muzdarip bulunuyor.

DIHK, mayısta, ülkenin ihracat artışını küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle bu yıl yüzde 6'dan yüzde 8'e yükseltmişti.

Almanya'nın ihracatı, geçen yıl Kovid-19 krizi nedeniyle yüzde 9'dan fazla düşüş kaydetmişti.