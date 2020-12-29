Alman polisine yine ırkçılık suçlaması

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Osnabrück kenti polis teşkilatına mensup bir grup polis memuruna ırkçılık suçlaması yöneltildi.
Osnabrück Emniyet Teşkilatı'nın aktardığı bilgilere göre, görevdeki üç memur ve bir emekli polis memuru, mesajlaşma uygulamaları üzerinden aşırı sağcı içerikler paylaşma şüphesi altında bulunuyor. Polisler, birbirlerine Nazi sembolleri ve yabancı düşmanlığı içeren, yüzlerce fotoğraf ve video göndermekle suçlanıyor.
GÖREVDEN GEÇİCİ OLARAK UZAKLAŞTIRILDILAR
Yürütülen soruşturma kapsamında salı günü Emsland ve Bentheim'da toplam dört hanede arama yapılırken, söz konusu üç polis memuru görevden geçici olarak uzaklaştırıldı. Şu ana kadar elde edilen bilgiler kapsamında, şüpheliler arasında ortak bir sohbet grubu veya ortak bir ağ tespit edilmedi.
Öte yandan Osnabrück polisinin iki diğer mensubu hakkında da inceleme başlatıldı. Memurlardan biri hakkında mevcut olan başka bir dava kapsamında, memurun cep telefonu incelendi. Bu kapsamda, yeni bilgilere ulaşıldı. Telefonu incelemeye alınan polis memurunun da görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
'AŞIRI SAĞCI MEMURLARIN TEŞKİLATTA YERİ YOKTUR'
Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Memurlar hakkındaki suçlamalar kanıtlandığı takdirde, sert bir biçimde ve tüm kararlılığımızla hesap soracağız. Aşırı sağcı memurların polis teşkilatında yeri yoktur" diye konuştu.
Almanya'nın çeşitli eyaletlerinin polis teşkilatları, bir süredir ırkçılık ve yabancı düşmanlığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Daha önce çeşitli eyalet ve kentlerde bazı polis memurlarının birbirleriyle ırkçı içerikler paylaştıkları defalarca tespit edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!