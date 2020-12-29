Alman polisine yine ırkçılık suçlaması

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DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Osnabrück kenti polis teşkilatına mensup bir grup polis memuruna ırkçılık suçlaması yöneltildi.

Osnabrück Emniyet Teşkilatı'nın aktardığı bilgilere göre, görevdeki üç memur ve bir emekli polis memuru, mesajlaşma uygulamaları üzerinden aşırı sağcı içerikler paylaşma şüphesi altında bulunuyor. Polisler, birbirlerine Nazi sembolleri ve yabancı düşmanlığı içeren, yüzlerce fotoğraf ve video göndermekle suçlanıyor.

GÖREVDEN GEÇİCİ OLARAK UZAKLAŞTIRILDILAR

Yürütülen soruşturma kapsamında salı günü Emsland ve Bentheim'da toplam dört hanede arama yapılırken, söz konusu üç polis memuru görevden geçici olarak uzaklaştırıldı. Şu ana kadar elde edilen bilgiler kapsamında, şüpheliler arasında ortak bir sohbet grubu veya ortak bir ağ tespit edilmedi.

Öte yandan Osnabrück polisinin iki diğer mensubu hakkında da inceleme başlatıldı. Memurlardan biri hakkında mevcut olan başka bir dava kapsamında, memurun cep telefonu incelendi. Bu kapsamda, yeni bilgilere ulaşıldı. Telefonu incelemeye alınan polis memurunun da görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

'AŞIRI SAĞCI MEMURLARIN TEŞKİLATTA YERİ YOKTUR'

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Memurlar hakkındaki suçlamalar kanıtlandığı takdirde, sert bir biçimde ve tüm kararlılığımızla hesap soracağız. Aşırı sağcı memurların polis teşkilatında yeri yoktur" diye konuştu.

Almanya'nın çeşitli eyaletlerinin polis teşkilatları, bir süredir ırkçılık ve yabancı düşmanlığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Daha önce çeşitli eyalet ve kentlerde bazı polis memurlarının birbirleriyle ırkçı içerikler paylaştıkları defalarca tespit edilmişti.