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        Haberler Dünya Alman polisi üniforma sıkıntısını protesto etmek için sendika videosunda 'pantolonsuz' dolaştı

        Alman polisi üniforma sıkıntısını protesto etmek için sendika videosunda 'pantolonsuz' dolaştı

        Alman polisi, üniforma sıkıntısına dikkat çekmek için pantolon giymeyerek sokakta gezdiği bir video yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 16:27 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:27
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        Alman polisinden pantolonsuz video
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        Alman Polis Sendikası (DPolG) 1 Nisan Şakası Günü'nde pantolonsuz polislerin yer aldığı bir video paylaştı. Polisler bu mizahi yolla üniformaların tedarikinin ayları bulmasına tepkilerini gösterdi.

        DPolG'nin Bavyera eyaletindeki şubesine ait Instagram ve Youtube hesaplarında yayınlanan videoda iki polis memuru bir devriye aracında otururken görülüyor. Her ikisi de birbirlerine "Ne kadar zamandır bekliyorsun?" diye soruyor.

        Polisler sırasıyla 4 ve 6 ay cevaplarını veriyor. Daha sonra polisler otomobilden iniyor ve üzerlerinde ayakkabı, görev kemeri ve şapkadan oluşan bir üniforma olduğu halde pantolonlarının olmadığı görülüyor.

        Bavyera DPolG Başkanı Jürgen Köhnlein izleyicileri videonun ciddi bir konuya değindiği konusunda bilgilendirirken, habere göre Bavyera polis memurları tedarik zincirindeki bir sorun nedeniyle üniforma sıkıntısı çekiyor.

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