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Alman Parlamentosu'nda Türkiye için saygı duruşu

Alman Parlamentosu'nda Türkiye'yi sarsan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Giriş: 08.02.2023 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
Alman Parlamentosu'nda Türkiye için saygı duruşu
Alman Parlamentosu'nda Türkiye için saygı duruşu
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Almanya Federal Meclisi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile milletvekilleri Türkiye'yi sarsan ve Suriye'de de etkili olan depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Türkiye, 6 Şubat günü Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsıldı. Depremler, Türkiye'nin 10 ilini etkilerken Suriye'de de binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye çok sayıda destek geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Parlamentosu'nda yapacağı konuşma öncesinde Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremler sebebiyle hayatını kaybedenleri andı.

Scholz'un konuşması öncesinde Alman hükümeti ve milletvekilleri depremzedeleri anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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