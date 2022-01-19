Alman otomotivcilerden 'Rekabet' savunması

Rekabet Kurumu'nun, Alman otomotiv üreticileri Audi, BMW, Daimler, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Sözlü savunma oturumunda görüşlerini bildiren soruşturma heyeti, söz konusu soruşturmanın 'Beşli Grup' üyeleri olarak anılan orijinal parça üreticilerinin (Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen) hangi faaliyetlerine yönelik açıldığına yönelik açıklamalarda bulundu.
Buna göre 2020 yılında açılan soruşturmanın, beş otomotiv üreticisinin binek minibüsler dahil binek araç pazarında bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma ve emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açıldığı kaydedildi.
4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesinde, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" ifadeleri yer alıyor.
TÜRKİYE PİYASASINDA ETKİ DOĞURMADI
Soruşturma sürecinde yapılan incelemeler hakkında da bilgi veren heyet;
- Radar hız kontrol (ACC) sistemlerine yönelik anlaşmanın, Kabahatler Kanunu’nun 20'inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu,
- Üstü açılabilir araçlara, benzin partikül filtrelerine (OPF) ve seçici katalitik azaltma (SCR) sistemlerine yönelik anlaşmaların, 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği, bununla birlikte söz konusu anlaşmaların Kanun’un 2'inci maddesi kapsamında Türkiye piyasalarına “doğrudan, önemli ve makul olarak öngörülebilir / amaçlanmış” kriterlerini birlikte sağlayan bir etki doğurmadığı,
- Dosya kapsamındaki diğer iş birliklerinin, 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesine aykırılık teşkil etmediği yönünde görüş bildirdi.
Alman otomotiv şirketlerinin savunmalarında, soruşturma heyetinin raporuna destek verilirken, iddia konusu davranışların Türkiye'de bir etki doğurmadığı ve esasa ilişkin karar verilmeksizin soruşturmanın sonuçlanması talebinde bulunuldu.
Audi, Volkswagen ve Porsche'tan oluşan Volkswagen Grubu adına tek bir savunma yapılırken, BMW'nin savunmalarının ticari sır içeren kısmının ise gizli oturumda dinlenmesi talebi kabul edildi.
Öte yandan, soruşturmanın sözlü savunma aşamasında dinleyici olarak katılmak isteyenlere, toplantıyı online olarak ve kurumun salonlarından takip etme olanağı sunuldu.
Oturumda taraflar savunmalarını tamamlarken, Rekabet Kurumu'nun soruşturmaya ilişkin nihai kararını 3 Şubat 2022'de açıklayacağı bildirildi. Kararın tefhim tarihinden önce alınması durumunda ise kurumun internet sitesinde duyurulacağı aktarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!