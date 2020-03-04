04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya Askeri Karşı İstihbarat Servisi, Alman ordusu içerisinde en az 14 kişinin 'aşırıcı' akımlara mensup olduğuna dair bir rapor hazırladı.
Parlamentoya sunulan ve Der Spiegel tarafından görülen rapora göre, aşırıcı olarak tanımlanan ordu mensuplarının 8'inin aşırı sağ hareketlere mensup olduğu belirtildi. 4 kişinin İslamcı hareketlerle, 2 kişinin ise Almanya devletini ve yasalarını tanımayan gruplarla ilişkili olduğu tespit edildi.
Raporda, 38 ordu mensubunun ise Almanya anayasasına sadık olmadığı bilgisi yer aldı.
Ordu mensuplarına ilişkin bulguların detaylandırıldığı rapor Almanya'da bu konuda yapılan ilk istihbarat çalışması olarak kayıtlara geçti.
Alman hükümetinin artan saldırılar nedeniyle mücadele seviyesini artırdığı aşırı sağ hareketlerin ordu ve güvenlik güçleri içerisindeki etkinliği son yıllarda sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştı.
Bu durumun en bariz örneklerinden biri 2017 yılında ortaya çıkmıştı. Alman ordusunda görev yapan Franco A. isimli bir askerin Suriyeli bir mülteci gibi ikinci bir hayat yaşadığı ve İslamcı terör algısı yaratmak için bir saldırı planladığı ortaya çıkmıştı.
Askeri istihbaratın raporunda Alman ordusundaki aşırıcı fikirlerin 2019 yılında belirgin bir biçimde yükseldiği ifade edildi. Raporda, aşırıcılıkla mücadele için yeni çalışma metodları belirlendiği vurgulandı.
Bu yılın daha önceki günlerinde Almanya Askeri Karşı İstihbarat Servisi 500'den fazla Alman askerinin aşırıcı fikirler nedeniyle soruşturulduğunu duyurmuş ve 2019'da 360 şüpheli aşırı sağ vakasının belirlendiği bilgisini paylaşmıştı.
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