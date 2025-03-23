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        Haberler Magazin Alman model, özel bir nedenle İstanbul'da - Magazin haberleri

        Alman model, özel bir nedenle İstanbul'da

        Alman model Ann-Kathrin Rudel, 25'inci yaşını özel bir nedenle İstanbul'da kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 23.03.2025 - 23:23
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        Alman model Ann-Kathrin Rudel, 25'inci yaşını İstanbul'da kutladı. Ünlü model, yaş gününü neden İstanbul'da kutladığını şöyle açıkladı; "Herkes, yeni yaşıma neden İstanbul'da girdiğimi soruyor. Hangi yerde mutlu olduğunuzu hissediyorsanız, yeni yaşınıza orada girmelisiniz. Benim için pozitif enerji ve mutluluğu burası temsil ediyor. Önümüzdeki yılın çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Yeni yaşım için çok iyimser ve heyecanlı hissediyorum."

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        #Ann-Kathrin Rudel
        #istanbul

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