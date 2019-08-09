Alman milletvekilleri, iklim değişikliğiyle mücadele için ette daha fazla KDV istiyor

09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'da Yeşiller ve Sosyal Demokrat Partili milletvekilleri, küresel ısınmayla mücadele ve hayvanların durumlarının iyileştirilmesine yönelik programların fonlanması için, etteki katma değer vergisinin yüzde 7'den yüzde 19'a çıkartılması gerektiğini söyledi.
BM'nin araştırmasına göre, et ve sütleri için beslenen hayvanların ürettiği metan gazı, karom salımlarının yüzde 14,5'ini oluşturuyor. Bu oran, seyahat araçlarının ürettiğinden daha fazlası.
Almanya'da gündeme gelen tasarı yasalaşırsa, et tüketimi ve büyük çiftliklerin arzı düşebilir.
Ancak Tarım Bakanı öneriye karşı.
Hristiyan Demokrat Partili Tarım Bakanı Julia Klöckner, hayvanların koşullarının geliştirilmesi konusundaki bir tartışmayı mennuniyetle karşıladığını, ancak çiftçilerin gelirlerinde bir azalmaya yol açabileceğinden, katma değer vergisindeki artışın izlenecek bir yol olamayacağını söyledi.
Almanya'da standart katma değer vergisi oranı yüzde 19, ancak et de dahil çoğu gıda maddesinde bu oran yüzde 7.
Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Demokratlarla koalisyon hükümeti ortağı ve Alman Yeşiller, geçen Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük kazanımlar elde etti.
BM uzmanları, Batılı ülkelerdeki yüksek düzeylerde seyreden et tüketiminin, küresel ısınmayı hızlandırdığı görüşünde.
Metan gazlarının yanı sıra, çiftlik hayvanlarının otlaması için ormanların yok edilmesi de küresel ısınmayı hızlandırıyor.
Alman Die Zeit gazetesine göre, ortalama bir Alman vatandaşı yılda 60 kilo dolayında et yiyor ve bunun sadece yarısı sağlıklı düzey olarak kabul ediliyor.
Yılın ilk yarısında, Almanya'daki mezbahanelerde 3,9 milyon ton et üretildi ve kanatlılar dışındaki kesilen hayvan sayısı 29,4 miloynu buldu.
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