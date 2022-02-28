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Son dakika haberler: Alman medyası iddia etti, Rusya yalanladı: Putin nerede?

Alman medyası iddia etti, Rusya yalanladı: Putin nerede?

Alman medyası Rusya Devlet Başkanı Putin'in gelişmeleri Urallarda bir sığınaktan takip ettiğini iddia etti.

28.02.2022 - 17:04 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Alman gazetesi Bild'de yer alan iddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Urallarda bir sığınakta saklanıyor.

     

    Bild'in haberinin kaynağı ise Estonya ordusunda eski bir general ve Avrupa Parlamentosu üyesi olan Riho Terras'ın Twitter'da paylaştığı Ukraynalı bir subayın mektubu.

  • Mektupta yer alan detaya göre Putin oligirklar dahil olmak üzere oğu ismi kimse kaçmasın diye Ural'daki bir merkezde topladı. Putin tüm savaşın kolay olacağını ve her şeyin 1-4 gün içinde yapılacağını düşündü ve bu nedenle oldukça öfkeli.

  • Ancak bu iddialar Rus medyası tarafından hızla yalanlandı. İlk olarak ajanslar, Putin'in 27 Şubat'ta Moskova'da Khrunichev Devlet Araştırma ve Üretim Uzay Merkezi binasındaki Ulusal Uzay Ajansı şantiyesini ziyaret ederkenki görüntülerini paylaştı.

  • Ardından da Putin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile Pazar günü yaptıkları toplantıdan bir kare paylaşıldı ve Alman medyasının iddiaları yalanlandı.

  • Ancak Bild, Şoygu ve Gerasimov ile olan görüntülerin zaman ve konumunun belirsiz olduğunu vurgulayarak durumun hala net olmadığını iddia etti.

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