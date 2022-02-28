Mektupta yer alan detaya göre Putin oligirklar dahil olmak üzere oğu ismi kimse kaçmasın diye Ural'daki bir merkezde topladı. Putin tüm savaşın kolay olacağını ve her şeyin 1-4 gün içinde yapılacağını düşündü ve bu nedenle oldukça öfkeli.