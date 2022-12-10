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Mercedes-Benz, elektrikli hafif ticari aracı EQT'yi tanıttı. EQT ile birlikte Marco Polo1 adı verilen tam teşekküllü bir mikro kamp aracı da görücüye çıkarıldı.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Klaus Rehkugler, "Bizim için gelecek, bir hafif ticarinin büyüklüğü veya amacı ne olursa olsun elektriktir. Bu stratejik rotanın en son örneği, tamamen elektrikli tahrikli yeni EQT. Marco Polo Modülü ile, yakın gelecekte sunulacak olan tamamen elektrikli bir kamp gezisi aracı için temel bir çözümümüz var. 2023'ün ikinci yarısında, tam teşekküllü ve aynı zamanda tamamen elektrikli bir mikro kampçı ile ürün yelpazemizi daha da genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

EQT'nin seri üretim versiyonunun 2023'ün ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

38 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

EQT, 4 bin 498 milimetre uzunluğa, 1.859 milimetre genişliğe ve 1.819 milimetre yüksekliğe sahip. Elektrikli ticarinin 2023'te uzun dingil mesafesine sahip bir varyantını da yollarda görmek mümkün olacak.

EQT'nin kaputunun altında ise 90 kW (122 hp) çıkışa ve 245 Newton metre torka sahip bir elektrik motor yer alıyor. Aracın bataryası ise 45 kWh’lık lityum-iyon şeklinde açıklanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, EQT, 80 kW DC şarj cihazı ile donatıldığından, yüzde 10’dan yüzde 80’e şarja 38 dakikada ulaşabiliyor.

UYKU ALANLARI BULUNUYOR

Concept EQT Marco Polo1 ise, uzun dingil mesafesiyle EQT’dan ayrışıyor. Concept EQT Marco Polo1'in dış donanımında tavan yatağına sahip açılır bir tavan bulunuyor.

Makaslı tasarım sayesinde, açılır tavan, araç tavanına hafif bir eğim açısıyla kaldırılabiliyor. Bu sayede Concept EQT Marco Polo1 arkada ayakta durmak için yeterli alan sunuyor.

Tavan yatağında 1.97 metreye 97 santimetre ölçülerinde bir uyku alanı da bulunduran Marco Polo1, nokta elastik disk yay sistemiyle uyku düzeneği sağlıyor. Öte yandan aracın arkasında 2 metreye 1.15 metre ölçülerinde katlanabilir bir uyku alanı daha bulunuyor.

40 MİLYAR EURO YATIRIM YAPACAK

Mercedes-Benz'in yeni tanıtılan modelleri ile birlikte, elektrikli hafif ticari portföyü eVito panelvan, eSprinter, eVito Tourer, EQV ve EQT'den oluşuyor.

Alman marka, 2039 yılına kadar yeni özel ve ticari hafif ticari filo satışlarının tamamını karbon nötr hale getirme hedefi kapsamında, 2030 yılına kadar akülü elektrikli araçların geliştirilmesine 40 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor.

2025 yılından itibaren ise, yeni piyasaya sürülen tüm Mercedes-Benz hafif ticari araçlar sadece elektrikli olacak.