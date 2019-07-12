Alman mahkeme: IŞİD'e katılan Alman kadının ülkeye dönmesine izin verilmeli

Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol kampında IŞİD'lilerin eşleri ve çocukları kalıyor

Berlin'de bir mahkeme, bir IŞİD üyesiyle evlenen Alman vatandaşı kadının, üç çocuğuyla birlikte Almanya'ya geri getirilmesi gerektiğine hükmetti. Kadın ve çocukları, Suriye'deki El Hol kampında.

Mahkeme, Alman vatandaşı olan kadın ve üç çocuğun, El Hol kampında kalmaya devam ederse çok zarar göreceğini belirtti.

El Hol kampında kalan kadın daha önce Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, ülkesine geri dönmek için başvurmuş ancak başvurusu reddedilmişti.

Almanya, IŞİD'e katılan vatandaşlarının çocuklarını ülkeye geri almayı planladığını duyursa da, annelerinin radikalleştiği ve ileride Almanya'ya tehdit oluşturabilecekleri gerekçesiyle geri alınmayacağını söylemişti.

Kadının ailesi, talebin reddedilmesi üzerine dışişleri bakanlığına dava açtı. Mahkeme, işte bu dava sonucunda kadının çocuklarıyla birlikte ülkelerine geri getirilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında, 2, 7 ve 8 yaşındaki çocukların, bir adım atılmaması halinde "ciddi, sebepsiz ve kaçınılmaz şekilde dezavantajlı duruma düşeceklerini" duyurdu.

Almanya'da bir mahkeme, ilk kez IŞİD'e katılan bir yetişkin için bu kararı veriyor.

Ülkede, IŞİD'e katılmış olan aile üyesinin geri gelebilmesi için açılmış başka davalar da var.

Onlarca Alman kadının ve 100'den fazla çocuğunun El Hol kampında, zor şartlarda yaşadığı biliniyor.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol kampında, IŞİD'lilerin evlendiği kadınlar ve çocukları var. Kampın kapasitesi yaklaşık 10 bin kişilik ancak IŞİD'den alınan son bölgelerden gelenlerle birlikte nüfus 70 bini geçti.