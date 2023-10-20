Alman kadın yazlığında ölü bulundu

Alman kadın Antalya'daki yazlığında ölü bulundu
Antalya'da yaşayan Alman asıllı Helena Büning'den iki gündür haber alamayan komşularının ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin hareketsiz bulduğu Alman kadının hayatını kaybettiği belirlendi
Antalya'da Alman asıllı Helena Büning (67), evinde ölü bulundu.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'ndesi Panorama Sitesi içinde bulunan yazlıkta meydana geldi.
Helena Büning'den iki gündür haber alamayan komşuları, evine geldiklerinde kapıyı açan olmadı. Yaşlı kadının cep telefonunu da arayan komşuları cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polisle birlikte gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bulunan Helena Büning'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Alman uyruklu kadının cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.