Antalya'da Alman kadın turist ölü bulundu
Antalya'da bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Alman kadın, odasında ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman kadın, ölü bulundu.
İlçede bir otelde tatil yapan Petra Else Schılbach (66), ailesinin kendisinden haber alamadıklarını belirtmesi üzerine odasını kontrol eden otel görevlileri tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Petra Else Schılbach'in cansız bedeni, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.