Alman kadın, Alanya'daki evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesi Saray Mahallesi'ndeki apartmanda oturan Günter Bulme'den (68) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, evde hareketsiz buldukları Bulme'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.