Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.354,87 %0,20
        DOLAR 41,4594 %0,13
        EURO 48,7105 %-0,50
        GRAM ALTIN 5.024,14 %0,29
        FAİZ 39,77 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 58,80 %0,32
        BITCOIN 113.095,00 %0,96
        GBP/TRY 55,7522 %-0,49
        EUR/USD 1,1741 %-0,63
        BRENT 68,49 %1,24
        ÇEYREK ALTIN 8.214,37 %0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Alman iş dünyasının ekonomiye güveni azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Alman iş dünyasının ekonomiye güveni azaldı

        Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, 6 aylık art arda artışın ardından eylülde beklenmedik şekilde azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 16:03 Güncelleme: 24.09.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanyada ekonomiye güven azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı Almanya İş Anketi'nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, Almanya'da geçen ay 88,9 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle eylülde 87,7 puana geriledi. Böylece endekste 6 aydır süren artış trendi eylülde kesintiye uğradı.

        Piyasa beklentisi, endeksin 89,3 puana yükseleceği yönündeydi.

        Eylül ayında Ifo Beklentiler Endeksi 91,4'ten 89,7 puana, Mevcut Durum Endeksi de 86,4'ten 85,7 puana geriledi.

        Ifo anketinde, imalat sektörlerinde mevcut durum ve geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü ve yeni siparişlerde bir kez daha düşüş yaşandığı bildirildi.

        REKLAM

        Ifo Başkanı Clemens Fuest, endekse ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin mevcut işlerinden daha az memnun olduğunu ve beklentilerinin belirgin şekilde olumsuzlaştığını belirterek, "Ekonomide toparlanma beklentileri geriledi." ifadesini kullandı.

        Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de yaptığı analizde, Almanya'da mevcut iş durumunun 2008 finansal krizi ve Kovid-19 salgını sırasındaki kadar kötü olduğunu belirterek, "Büyüme beklentilerini sürdürülebilir şekilde artırmak için algılarda kayda değer bir değişiklik gerekiyor. Ancak bunun nereden geleceği şu anda belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

        EKONOMİ BÜYÜYEMİYOR

        Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmıştı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

        Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Habertürk Anasayfa