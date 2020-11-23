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Alman Federal Meclisi, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un Bavyera'da bulunan villasında kaldığı süre boyunca diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğunu, ancak Almanya'nın onu ülkeden sınır dışı etme yetkisini kullanabileceğini söyledi.

Federal Meclis'in sosyalist Sol parti tarafından görevlendirilen bir değerlendirmesine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın son tehditlerine rağmen Tayland Kralı'nı yargılamak için çok az güce sahip.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn

Ancak Federal Meclis, kralı "istenmeyen kişi" olarak Almanya'dan kovmak yerine, kanun uygulayıcılarının Tayland'ı tatilde olsa bile temsil eden kralı yargılamanın bir yolu olmadığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Kral Vajiralongkorn'un Almanya'daki varlığından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Kral'ın Almanya'da bulunduğu süre içerisinde yasal olmayan faaliyetlere başvurması halinde bunun sonuçları olacağını söyleyen Maas, yaptığı açıklamada, Tayland Kralı'nın ülkesini Almanya'dan yönetmesine müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etmişti.