AA

Alman hükümeti tıbbi teçhizat ihracatını yasakladı



Alman Hükümeti, koronavirüsün daha fazla yayılmasını göz önüne alarak, solunum maskelerinin ve diğer koruyucu ekipmanların da yer aldığı tıbbi teçhizat ihracatını yasakladı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmek için oluşturulan kriz masasının tıbbi teçhizat ihracatına yönelik aldığı kararın bugün resmi gazetede yayınlandığı belirtildi.

Buna göre, solunum maskeleri, eldivenler ve koruyucu giysiler gibi virüse karşı tıbbi koruyucu ekipmanların başka ülkelere ihracatı yasaklandı.

Açıklamada, virüse karşı kriz masası ile eyaletler arasındaki iş birliğinin artırılacağı vurgulanarak, kriz masasının yarın bir toplantı yapacağı bildirildi.