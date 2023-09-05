Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Para Alman hükümeti bütçede kemer sıkacak - Para Haberleri

        Alman hükümeti bütçede kemer sıkacak

        Kovid-19 pandemisi ve Rusya- Ukrayna savaşı sonrası enerji krizleriyle mücadele için üç yıl süren büyük harcamaların ardından Almanya, borcunu azaltmak için yeni bütçede kesintiler planlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman hükümeti bütçede kemer sıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, bakanlar kurulunda kabul edilen koalisyon hükümetinin 2024 bütçesini Almanya Federal Meclisi'ne (Bundestag) sundu.

        Bütçeye göre, Alman hükûmeti, gelecek yıl yaklaşık 445,7 milyar avro harcama yapmayı planlıyor.

        Söz konusu rakam, 2023 bütçe planına göre yaklaşık 30 milyar avro daha fazla harcama anlamına geliyor.

        Gelecek yılın bütçesinde ise gelirlerin yine 445,7 milyar avro olacağı hesaplanırken, harcamaların 16,6 milyar avroluk yeni borçla finanse edilmesi planlanıyor. Planlanan yeni borcun geçen yıla göre 30 milyar avro az olması dikkati çekiyor.

        Lindner, mecliste bütçenin sunumunda, Almanya'nın 2024 yılı bütçesinin maliye politikasında ihtiyaç duyulan normalleşmeye yönelik sadece bir ilk adım olduğunu vurgulayarak, "Yeni harcama gerçeklerimizi kabul etmemiz gerekiyor. Tüm sorunları kamu parasıyla çözemeyiz" dedi.

        REKLAM

        Enflasyona karşı faizlerin artırılmasının ardından ülkenin hızla artan borç faizi harcamalarına dikkati çeken Lindner, gelecek yıl sadece faiz ödemelerinin kamuya 37 milyar avroya mal olacağını bildirdi.

        Lindner, "Bütçedeki faiz giderleri şu anda Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın bütçesinden iki kat daha fazla. Yeni büyük borçları karşılayamayız.” değerlendirmesinde bulundu. Lindner, Almanya'nın bütçe açığını anayasal olarak ekonomik üretiminin yüzde 0,35'i ile sınırlayan borç frenine geri dönmeyi planlıyor.

        Almanya anayasadaki borç frenini Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini hafifletmek için 2020-2022 yılları arasında askıya almıştı. Bu da federal hükümetin ekonomide kurtarma ve toparlanma önlemlerini finanse etmesine sağlamıştı.

        Yeni bütçe, savunma hariç, tüm bakanlıkların 2024’te toplamda 3,5 milyar avro tasarruf yapmasını planlıyor.

        İstihdam ve sosyal harcamalar için bütçe 166,2 milyar avrodan 171,6 milyara çıkarılırken, ülkenin savunma bütçesinin 1,7 milyar avro artarak 51,8 milyar avro seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

        Öte yandan, Almanya Merkez Bankası verilerine göre, Maastricht kriterleri uyarınca tanımlanan genel kamu borcu, 2022’de 71 milyar avro artarak yaklaşık 2,57 trilyon avro seviyesine yükseldi.

        Kamu borcunun nominal gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı da yıllık bazda 2,9 puanlık azalışla yüzde 69,3ten 66,4’e indi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Kabine Toplantısı başladı
        Kabine Toplantısı başladı
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Habertürk Anasayfa