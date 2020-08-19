Alman Havacılık Birliği : Sektör 2024’e kadar eskisi gibi olmayacak

BDL’den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının aşı veya ilaç tedavisi ile 2021'in kontrol altına alınması durumunda Alman havacılık sektörününde yolcu sayısının 2024’te salgın öncesi seviyelere dönmesinin beklendiği belirtildi.
Sektörün 2024 sonrasında yıllık yüzde 3 büyüyeceğine yer verilen açıklamada sektörün 2023’te 2019’deki seviyenin yüzde 90’ına ulaşacağına işaret edildi.
BDL’ye göre bu yılın ilk yarısında küresel havacılıkta talep yüzde 58 azalırken, bu oran Almanya’da yüzde 65 azalış olarak kayıtlara geçti.
Yılın ilk yarısında hava kargo trafiği Almanya’da yüzde 10 azalırken, küresel olarak yüzde 15 azaldı.
BDL açıklamasında, yaz aylarında da sektördeki gelişmelerin beklentilerin gerisinde kaldığı ve Kovid-19 krizinde Avrupa’da bilet fiyatlarında yüzde 9 artış olduğu belirtilerek, bilet fiyatlarında artış eğilimin devam ettiğinin altı çizildi.
Alman Havacılık Birliği'ne göre, salgından sonra bile birçok iş gezisinin yerini “dijital iletişim ve toplantılar” alacak. Buna ek olarak, şirketler seyahat masraflarını kestikçe iş seyahatleri azalacak.
BDL Başkanı Peter Gerber, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hava trafiğinin ancak kademeli ve uzun bir süre içinde toparlanacağına dair pek çok işaret olduğunu belirterek, “Şu anda halen havacılık sektörünün yüzde 70’i salgınla ilgili seyahat kısıtlamalarından etkileniyor....Sivil havacılıkta en derin krizi yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
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