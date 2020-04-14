Alman ekonomistlerden "salgından acil çıkış stratejisi" için uyarı

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs nedeniyle Almanya’da ekonomik faaliyetlerin bir haftalık durması 42 milyar avroya mal olmasına rağmen, ekonomistler virüsün yayılmasına karşı tüm önlemlerin çok hızlı bir şekilde kaldırılması konusunda uyardı.
Alman Makroekonomi ve Konjonktür Araştırma Enstitüsü (IMK) virüs salgını nedeniyle hayatın birçok alanına getirilen sınırlamaların hafifletilmesinin “aceleyle” değil, “iyi hazırlanmış” adımlarla olması gerektiği konusunda uyardı.
IMK Başkanı Sebastian Dullien, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eğer virüse karşı koruyucu önlemler çok hızlı bir şekilde kaldırılırsa, bu ekonomiye yarardan daha fazla zarar getirebileceğini belirtti.
Dullien, ekonomik faaliyetlerin askıda kalma süresinin önemli olduğunu belirterek, “Eğer ekonomide her şey iki hafta boyunca tekrar açılır ve iki ay boyunca tekrar kapanmak zorunda kalırsa, hiçbir şey kazanılmaz.” değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal uzaklaşma önlemlerinin uzun vadede gevşetilmesinin hızlı bir şekilde gevşetilmesinden daha önemli olduğuna dikkati çeken Dullian, yetkililerin doğru iletişim kurmasının önemine vurgu yaptı.
IMK Başkanı Dullien, “Şirketler artık öngörülebilirliğe ihtiyaç duyuyor. Şirketlere ve kamu kurumlarına neyin ne zaman geleceği daha açık bir şekilde anlatılmalıdır.” ifadesini kullandı.
Almanya koronavirüs krizinden çıkması ve enfekte olmuş insan sayısının çok fazla artmaması bile ekonomik krizin aşıldığı anlamına gelmediğini belirten Dullien, “Örneğin sanayi, düşük dış talepten etkilenmeye devam edecektir. İnşaat sektörü diğer Avrupa ülkelerinden işçilerin yokluğunu hissedecektir. Bu nedenle, ekonomik faaliyetlerin askıya alınmasının kontrollü sona ermesi Almanya'ya sadece sınırlı bir ölçüde yardımcı olacaktır. En azından uluslararası tedarik zincirlerinin yeniden etkinleştirilmesi ve küresel ekonominin dengelenmesi önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu.
- Almanya, kısıtlamaları hafifletmeyi değerlendiriyor
Öte yandan, Alman basınına göre, Almanya'da üst düzey politikacıların, yarın Başbakan Angela Merkel ile yapacağı görüşmeden önce, koronavirüs salgını kısıtlamalarının potansiyel olarak hafifletilmesini tartışmaya başladı. Hafifletme tartışmanın pandemide Avrupalı komşuları İtalya, İspanya ve Fransa'dan daha iyi bir ortam olan Almanya'daki yeni enfeksiyonların ve ölümlerin azalmasıyla gündeme geldiği belirtildi.
Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) hesaplamalarına göre, Almanya'da ekonomik faaliyetlerin kısmi kapanmasının bir haftalık uzatılmasının 25 ile 57 milyar avroluk ek maliyetlere mal olabilir.
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