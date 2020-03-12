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Alman ekonomisinde yüzde 0,1 küçülme beklentisi



- Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, koronavirüsün ekonomik etkisinden dolayı Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,1 küçülebileceğini bildirdi

Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW),yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisinden dolayı Alman ekonomisinin bu yıl 2009 finansal krizinden bu yana ilk defa yüzde 0,1 küçülebileceğini duyurdu.

IfW, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde eksi 0,1’e düşürürken 2021 büyüme beklentisini 1,4’ten 2,3’e yükseltti.

IfW’den yapılan açıklamada, Almanya ekonomisine ilişkin daha önce paylaşılan ve 2020-2021'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yapıldığı da belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsün yayılmasının Alman ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağı belirtilirken salgından dolayı Alman ekonomisinde V tipi bir resesyon tahmini yapıldı.

IfW’nn raporunda Alman ekonomisinin geçen yılın durgunluk döneminden sonra yeniden toparlanmaya başladığı bir dönemde virüsten önemli derecede etkileneceği belirtilerek, “Koronavirüsün neden olduğu gerçek ekonomik zarar şu anda ölçülemez.” ifadesi kullanıldı.

Virüsün etkilerin ölçülememesine sebep olarak , ekonomik etkilerin henüz mevcut öncü göstergelere yansımaması ve özellikle ekonomik sonuçların büyük ölçüde virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlere bağlı olması ve pandeminin daha da artmasının belirsiz olması gösterildi.

Koronavirüsün özellikle yılın ilk yarısında ülkede ekonomik faaliyetleri azaltacağına, daha sonra ekonomide toparlanmanın başlayacağına yer verilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bu senaryoda, ekonomik tablo bu yıl içinde belirgin bir V şekline benzeyecek. Gelecek aylarda dış ticaretin önemli ölçüde etkileneceği şimdiden öngörülebilir. Çin ile ticaretin yanı sıra özellikle virüsten etkilenen diğer bölgelerle ticaretin önemli ölçüde azalması muhtemel. Bu bağlamda, ara mallar için tedarik sorunları, belirgin üretim eksikliklerine yol açabilir. Ayrıca, virüsün yayılmasının iç ekonomi üzerinde de önemli bir etkisi olması muhtemeldir. Özellikle, insanlar virüsten korunmak için muhtemelen eğlence ve sosyal harcamalarını azaltacak. Salgının belirsiz gelişimi ışığında, şirketlerin yatırım projelerini ertelemelerini bekliyoruz."

Raporda, söz konusu salgının daha da genişlemesine bağlı olarak önemli ölçüde daha olumsuz senaryoların da mümkün olabileceğine işaret edildi