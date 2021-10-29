Alman ekonomisinde büyüme yavaşladı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 büyüdü.

Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 2,2 genişlemesi yönündeydi.

Destatis, Alman ekonomisindeki toparlanmanın yaz aylarında da devam ettiğini belirterek, üçüncü çeyrekteki büyümenin büyük ölçüde yüksek özel tüketici harcamalarından kaynaklandığını vurguladı.

Ülke ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,9 büyümüştü.

Alman sanayideki önemli ara ürünler için devam eden malzeme sıkıntısı nedeniyle, Alman ekonomisine ilişkin beklentiler son zamanlarda olumsuzlaşmıştı.

Almanya’da ekonomik büyümenin en önemli göstergesi olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ekimde 97,7 puana gerileyerek düşüşünü art arda 4'üncü aya taşırken, tedarik darboğazlarının Alman ekonomisini zorlu bir sonbahar dönemiyle karşı karşıya bıraktığı belirtilmişti.

Ülkenin önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşu, 14 Ekim’de tedarik zincirindeki sıkıntıların sanayi üretimini yavaşlatması nedeniyle 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,7'den 2,4'e düşürmüştü.

Bu düşürmenin ardından, 27 Ekim’de de Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 pandemisinin kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekmişti.

Analistler, tedarik darboğazlarına ek olarak, tekrar artış gösteren Kovid-19 vaka sayılarını da Alman ekonomisi için risk olarak görüyor. Ayrıca, yüksek enerji fiyatlarının tetiklediği enflasyon, ekimde yüzde 4,5 ile 1993'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak şirketler ve tüketiciler için bir yük oluşturmaya devam etti.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi büyüyor ama yeterince güçlü değil, tedarik zincirdeki kesintiler ve yüksek enerji fiyatları, Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyelere dönmesini geciktirecek.” ifadesini kullandı.