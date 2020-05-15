Alman ekonomisi birinci çeyrekte Kovid-19 etkisiyle yüzde 2,2 küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis),ilk çeyreğe ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yayınladı. Buna göre ülkede, söz konusu dönemde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH),piyasa beklentilerine paralel şekilde, bir önceki çeyreğe kıyasla yatırımların ve hane halkı tüketimin düşmesiyle yüzde 2,2 küçüldü.
Destatis, “Korona salgını Alman ekonomisini sert vurdu. Koronavirüsün yayılması ocak ve şubat aylarında ekonomik performans üzerinde önemli bir etkisi olmamasına rağmen, pandeminin etkisi 2020'nin ilk çeyreği için ciddi.” ifadesini kullandı.
Alman ekonomisinde söz konusu daralmanın 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma olduğunu belirten Destatis, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki en büyük ikinci düşüş olduğunu kaydetti. Alman ekonomisi 2009’un birinci çeyreğinde yüzde 4,7 daralmıştı.
Ocak ve şubat aylarında, Alman ekonomisine yönelik veriler bir toparlanma işaretleri gösterirken, mart ayında Kovid-19’ın yayılmasını önlemek için alınan önlemler birçok ekonomik faaliyette kısıtlamaya gidilmesine sebep oldu. Bu da Alman ekonomisinin büyümesini olumsuz etkiledi.
Öte yandan, Avro bölgesindeki 19 ülkenin ekonomisinde ilk çeyrekte ortalama yüzde 3,8 küçülme görünürken, Fransa'nın GSYH'si yüzde 5,8, İspanya’nın yüzde 5,2 ve İtalya’nın yüzde 4,7 daralma kaydetti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.
- Almanya krizden erken ve güçlü çıkabilir
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede ekonomik üretiminin mart ve nisan aylarında çöküş gösterdiği belirtilerek, “Korona salgınının ekonomik etkisi resesyonu tetikledi.” ifadesi kullanıldı.
ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, birinci çeyrekte inşaat sektörü ve kamu harcamalarının büyümeye olumlu katkı yaptığını, aynı dönemde hanehalkı tüketimi, yatırımlar ve ihracatın düştüğünü kaydetti.
Brzeski, “İkinci çeyrek daha korkunç olacak” ifadesi kullanarak, “Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin kaldırılmasının zamanlaması ve Alman hükümetinin büyük mali desteği (ülkenin GSYH'sının yüzde 30'undan fazlası),Alman ekonomisinin krizden diğer ülkelerin çoğundan daha erken ve daha güçlü çıkabileceği görüşünü destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
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