Alman ekonomisi beklenenden daha az büyüyebilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Kovid-19 salgınının ilave olumsuz ekonomik sonuçları nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıl beklenenden daha az büyüyebileceğini duyurdu.
Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ağustos ayı raporu yayımlandı.
Raporda, Alman ekonomisinin 2021'e zayıf bir başlangıç yapmasının ardından ikinci çeyrekte güçlü bir şekilde büyüdüğü ancak ülkede ekonomik çıktının halen Kovid-19 öncesi, 2019'un son çeyreğindeki seviyenin yüzde 3,5 altında kaldığı belirtildi.
Yaz döneminde ekonomik çıktının salgın öncesi seviyeye gelip gelmediğinin şimdilik belli olmadığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:
"Hizmet sektöründe faaliyetler muhtemelen güçlü bir şekilde genişledi. Ancak imalat sektöründe tedarik dar boğazları belirsizlik oluşturuyor. Kovid-19 pandemisinin oluşturduğu risklerin gerçekleşmesi halinde son çeyrekte ekonomi üzerinde güçlü etkisi olacaktır. Örneğin, Delta varyantı ve aşılamada azalan ivme, ekonomik faaliyette daha sıkı kısıtlamalarla sonuçlanabilir. Bu durum sonbaharda ekonomi üzerinde daha büyük bir baskı oluşturabilir."
Raporda, salgında aşılama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ekonomik faaliyetlerde kısıtlamaların daha önce uygulandığı kadar sıkı olmasının muhtemel olmayacağı belirtildi.
Bundesbank uzmanlarının Almanya'da ekonomik büyümenin toparlanması konusunda yaz ayları için iyimser olduğu kaydedilen raporda, "Almanya'nın ekonomik çıktısının yaz aylarında güçlü bir şekilde genişlemesi ve nisan-haziran döneminden daha da güçlü bir şekilde artması muhtemel." denildi.
Öte yandan, Almanya Merkez Bankası, geçen ay ülkenin batısında meydana gelen sel felaketinde zarar gören şirketlerin üretim kapasitelerinin azalmasını ve yıkılan altyapıyı "ekonomi açısından yönetilebilir bir olumsuz faktör" olarak değerlendirdi.
Almanya'da ekonomi, salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesini sekteye uğratmıştı.
Ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,5 genişlemişti.
Bundesbank, 11 Haziran'da, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,7'ye, 2022 için de yüzde 4,5'ten 5,2'ye yükseltmişti.
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