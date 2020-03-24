Alman Ekonomi Bakanı Altmaier: "Almanya Koronavirüs krizinden sonra kemer sıkmaya dönecek"

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ZDF kanalına Alman hükümetinin koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için aldığı önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan Altmaier, “Kriz bittiğinde, ve birkaç ay içinde durumun böyle olacağını umuyoruz, ekonomik kemer sıkma politikasına ve mümkün olan en kısa sürede dengeli bütçe politikasına döneceğiz.” dedi.

Altmaier, koronavirüs salgını dolayısıyla şirketlere ve serbest meslek sahiplerine yönelik hükümet tarafından açıklanan kamu yardımlarının gelecek hafta ödenmeye başlayacağını bildirerek, “Ve bu ödemeler mümkün olduğu kadar elektronik olmalı ve mümkün olduğunca bürokratik olmamalı.” ifadesini kullandı.

Altmaier, krizdeki Alman şirketlerinin yabancı yatırımcılar tarafından devralınmasına karşı devletin sınırlı hareket edebileceğini hatırlatarak, bununla birlikte küresel pazarlarda önemli rol oynayan lider Alman şirketlerini spekülatörlerin satın almalarından korumak için harekete geçebileceklerini vurguladı.

Almanya Bakanlar Kurulu, dün yeni tip koronavirüs salgınının bireyler ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için 750 milyar avroluk bir yardım paketini onaylamıştı.

156 milyar avroluk ek bütçe hazırlayan Alman hükümeti, yeni borçlanmaya giderek, ülkede yeni borçlanmaya gerek duyulmayan bir durum olarak ifade edilen "kara sıfır" (black zero) politikasına son vermiş olacak.

Öte yandan, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’e röportaj veren Altmaier, Avro Bölgesi'nde koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele etmek için ortak tahvil (Koronatahvil) çıkarılması önerilerine karşı çıkarak, "Hepimiz Avrupa'da mümkün olan her yerde kamu borç krizinin yeni bir baskısını engellemeye kararlıyız." ifadesini kullandı.