Alman Dışişleri Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Kovid-19 pozitif çıktı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek Baerbock, testinin pozitif çıkmasının ardından tüm randevularını iptal etti.

Baerbock'un dün başladığı ve 10 Haziran'a kadar sürecek ziyaretleri kapsamında Pakistan, Yunanistan ve Türkiye'de temaslar bulunması bekleniyordu. Ancak Baerbock ziyaretinin ilk durağı olan Pakistan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve tüm görüşmelerini iptal ettiği belirtildi.

Baerbock'un 8 Haziran'da Yunanistan'da, 9 Haziran'da Türkiye'de temaslarda bulunması ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 10 Haziran'da Alman mevkidaşıya görüşmesi planlanıyordu.