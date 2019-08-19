Bisikletle dünya turu yapmak için aralıklarla 22 yıldır seyahat eden Alman bisikletçi Christian Pries ile kendisine bu yıl eşlik eden arkadaşı Maren Hagel Türkiye'yi keşfe İstanbul'dan başladı.

Alman bisikletçiler İstanbul’daki 5 günlük turlarının ardından Gürcistan’a ve Ermenistan'a gidecek ve 2 ayın ardından geniş kapsamlı Türkiye turlarına Karadeniz üzerinden tekrar başlayacak.

"Bir gençlik hayali" olarak başladığı bisikletle dünya turu kapsamında Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika’da 50’tan fazla ülkeyi dolaşan Pries bu yolculukta arkadaşı Maren ile beraber 12 ay boyunca Moğolistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, İtalya, Fransa, İzlanda, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan'ı gezdi.

Rotalarının son durağı olan Türkiye'de uzun süre kalmayı planladıkları için kısa süreliğine Gürcistan ve Ermenistan'a geçecek bisikletçiler 2 ayın ardından birçok şehri tek tek dolaşmak için Türkiye'ye dönecek.

Ticaretle uğraşan Pries ile öğretmenliği bırakarak bisikletle dünya turuna başlayan Hagel yolculuk tecrübelerini AA muhabirine anlattı.

"BİSİKLET HEM DOĞAYI HEM İNSANI KEŞFETMEK İÇİN EN İYİ ARAÇ"

"Bir gençlik hayali" olarak tanımladığı bisikletle dünya turuna 16 yaşında başlayan Pries, her yıl aralıklarla farklı ülkelere gittiğini söyledi.

Pries, bisiklet yolculuğu sayesinde hem "kendini" hem de insanları daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Bisikletle seyahat etmenin en güzel tarafı yavaş olduğu için hiçbir detayı kaçırmıyorsunuz. Doğayı daha yakından keşfediyorsunuz. İnsanlarla konuşmak, onların hikayelerini dinlemek, onların kültürünü yaşayarak öğrenmek daha kolay oluyor" diye konuştu.

Yolculukta genellikle çok iyi karşılandıklarını