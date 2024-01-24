Alman basını: Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'yi tercih etti
Alman basınına göre Çağlar; Dortmund'un Atletico Madrid'le anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih etti
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Fenerbahçe'nin yarım sezon kiralamak istediği Çağlar Söyüncü'yle ilgili Alman basını, oyuncunun tercihinin de Sarı-Lacivertli kulüpten yana olduğunu yazdı.
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Derwesten'de yer alan habere göre; Dortmund, Çağlar'ın kulübü Atletico Madrid ile anlaşmaya varsa da milli stoper, İspanyol ekibine tercihinin Fenerbahçe olduğunu net bir şekilde iletti.
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Öte yandan Çizme basınında dada benzeri bir haber yer aldı.
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İtalyan Tuttomercato, Portekiz'in dev ekibi Porto'nun da A.Madrid ile el sıkıştığını ancak 27 yaşındaki başarılı savunmacının 'Sarı-Lacivert' ısrarından dolayı transferin rafa kalktığını kaleme aldı.
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Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e transfer olduğundan beri tüm kulvarlarda yalnızca 213 dakika sahada kalabildi.
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Sevilla maçında 4 dakikada kızarınca da ipler iyice koptu...
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