Alman Başbakan: Ukrayna krizi Avrupa güvenliği için tehdit

Scholz, Federal Meclis’te milletvekillerinin sorularına cevap verdi.
Alman hükümetinin Ukrayna krizinde gerilimin düşürülmesi için neler yaptığına ilişkin soruya cevap veren Scholz, bunun zor bir konu olduğunu belirterek, "Bu, Avrupa’daki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü savunmakla ilgilidir. " dedi.
Scholz, Alman hükümetinin bu konuda Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD gibi müttefiklerle görüşmeler yaptığını, Rusya ile görüşmek için mevcut görüşme formatlarını kullandığını, Ukrayna hükümetiyle de temasta olunduğunu anlattı.
NORMANDİYA FORMATINA DESTEK
NATO-Rusya Konseyi toplantısının bugün düzenlendiğine, ABD’nin Rusya ile görüşmeler yaptığına ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nda (AGİT) da görüşmelerin planlandığına işaret eden Scholz, Normandiya Formatı'nı da yeniden canlandırmak için aktif çalıştıklarını söyledi.
Scholz, "Şimdi 4 görüşme düzeyi var. Bu da iyi bir ilerlemedir." ifadesini kullandı.
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna krizine ilişkin durumun aynı zamanda "Avrupa’nın güvenliği için ciddi bir tehdit olduğunu" söyledi.
Ukrayna sınırına Rus askerlerinin konuşlandırıldığına işaret eden Scholz, "Ukrayna sınırı boyunca askerlerin konuşlanmasından endişelenmemiz lazım. Bu, kişisel olarak beni de çok endişelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Scholz, Avrupa’daki ülkelerin toprak bütünlüğünün tehdit edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Almanya'nın AB, NATO ve ABD’li müttefiklerle Avrupa’daki güvenliği sağlamak için gerekli görüşme formatlarını kullanacağını kaydetti.
AŞI ZORUNLULUĞU
Almanya’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında planlanan aşı zorunluluğuna ilişkin değerlendirmede bulunan Scholz, "Aşı zorunluluğunu gerekli buluyorum ve bunun getirilmesi için aktif çaba sarf edeceğim." diye konuştu.
Scholz aşı zorunluluğuna ilişkin yasa tasarısının hızlı bir şekilde meclise gündemine gelmesinden yana olduğunu belirtti.
Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemleri savunan Scholz, Almanya’da da vakaların artacağını, bu yüzden tedbirlerin sürdürülmesinin doğru olduğunu kaydetti.
NÜKLEER ENERJİ
Scholz nükleer enerjinin sürdürülebilir bir enerji şekli olmadığını savunarak, "Ekonomik olarak da mantıklı değil." dedi.
Nükleer enerjinin yerine yenilebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını isteyen Scholz, bunun için de ülkede yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.
AFD'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN PROTESTO
Öte yandan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekilleri Scholz’un konuşmasının başında, “Bölünme yerine özgürlük” yazılı dövizlerle Kovid-19 önlemlerini protesto etti.
Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın eylemin devam ettirilmesi durumunda AfD Meclis Grubunu genel kuruldan çıkarma ve para cezası verme tehdidi üzerine milletvekilleri dövizleri indirdi.
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