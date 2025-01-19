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        Haberler Dünya Alman bakan: Trump'ın ana hedefiyiz | Dış Haberler

        Almanya Ekonomi Bakanı: Trump'ın gümrük vergilerinin ana hedefi Almanya

        Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim süreci boyunca dile getirdiği gümrük vergilerinin ana hedefinin Almanya olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 00:51 Güncelleme: 19.01.2025 - 00:51
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        Alman bakan: Trump'ın ana hedefiyiz
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        Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın sıklıkla gündeme getirdiği gümrük vergilerinin ana hedefinin Almanya olduğunu ifade etti.

        Avrupa Birliği ülkeleri arasında ABD ile yürütülen ekonomik ilişkilerde ticaret fazlası bakımından Almanya'nın birinci sırada geldiğini hatırlatan Habeck "Almanya, Trump'ın can sıkıcı tarafını oluşturuyor." dedi.

        Trump'ın Avrupa Birliğinin genelini hedef alacağına yönelik iddialara da değinen Habeck "Emin olabilirsin ki, uygulayacağı politikalarda Almanya ekonomisini özellikle hedef alacaktır." diyerek Almanya için özel ve hassas politikalar yürütüleceğine dikkat çekti.

        Trump daha önce Avrupa Birliği ülkelerine ABD menşeli arabaları satın almadığı için kızgın olduğunu belirtmişti. ABD'de Avrupa ürünlerinin çok fazla tüketildiğini düşünen Trump aradaki ticaret açığının kapanması gerektiğini düşünüyor.

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