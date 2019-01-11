Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, uçağında yaşanan arıza nedeniyle Güney Afrika'da mahsur kaldı.

Müller'in uçağının teknik problemler nedeniyle Malawi'den ayrılamadığı, Alman bakanın bu nedenle Afrika turunun ikinci durağı olan Zambiya'ya ticari uçakla seyahat ettiği öğrenildi.

Müller ve beraberindeki heyetin Zambiya'da ayrılamadığı ve Namibya'ya yapacakları ziyareti iptal ettikleri belirtildi. Alman uçak teknisyenlerinin, uçaktaki arızayı gidermek için Malawi'ye gittikleri ancak şu an kadar arızanın giderilemediği ifade edildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında, G20 zirvesi için Arjantin'e giden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı yaşanan arıza nedeniyle Köln'e acil iniş yapmıştı. Merkel, uçakta yaşanan arıza nedeniyle G20 açılışını kaçırmıştı.