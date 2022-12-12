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Haberler Dünya Alman aktivistler elini yola yapıştırdı, yetkililer matkapla çıkardı

Alman aktivistler elini yaptırıcıyla yola yapıştırdı, yetkililer matkapla çıkardı

Almanya'nın Mainz şehir merkezinde 6 aktivistin 4'ü kendilerini süper yapıştırıcı ile yola yapıştırdı. Aktivistler ellerini yapıştırdıkları yoldan matkaplarla kurtarıldı.

Giriş: 12.12.2022 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
Alman aktivistler elini yola yapıştırdı, yetkililer matkapla çıkardı
HABERTURK.COM

Almanya'da kendilerine Letzte Generation (Son Nesil) adını veren bir grubun altı üyesi, Mainz'in Binger Caddesi'nde oturdu ve dördü ellerini asfalta yapıştırdı. Grup, daha düşük hız limiti ve sübvansiyonlu toplu taşıma biletleri talep eden bir pankart açtı.

Biri kum ve süper yapıştırıcı karışımı kullanan aktivistler, elini yoldan çekemeyince belediye ekipleri darbeli matkapla müdahale etmek zorunda kaldı. Eylemci, yaklaşık 1,5 saat sonra asfalt parçasıyla birlikte kurtarıldı. Yol yüzeyindeki çukur da daha sonra hızlıca onarıldı.

G&ouml;rsel: letztegeneration.de
Görsel: letztegeneration.de

Cadde, çalışmalar sonrası sabah 11'den sonra yeniden trafiğe açıldı.

Swr.de'nin haberine göre Letzte Generation grubu, daha önce müzelerdeki tarihi eserlere yönelik eylemleri ile gündem olan 'Just Stop Oil'in kardeşi olarak görülüyor.

* Haberin görselleri Letzte Generation'ın resmi sayfasından servis edilmiştir.

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