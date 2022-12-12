Almanya'da kendilerine Letzte Generation (Son Nesil) adını veren bir grubun altı üyesi, Mainz'in Binger Caddesi'nde oturdu ve dördü ellerini asfalta yapıştırdı. Grup, daha düşük hız limiti ve sübvansiyonlu toplu taşıma biletleri talep eden bir pankart açtı.
Biri kum ve süper yapıştırıcı karışımı kullanan aktivistler, elini yoldan çekemeyince belediye ekipleri darbeli matkapla müdahale etmek zorunda kaldı. Eylemci, yaklaşık 1,5 saat sonra asfalt parçasıyla birlikte kurtarıldı. Yol yüzeyindeki çukur da daha sonra hızlıca onarıldı.
Cadde, çalışmalar sonrası sabah 11'den sonra yeniden trafiğe açıldı.
Swr.de'nin haberine göre Letzte Generation grubu, daha önce müzelerdeki tarihi eserlere yönelik eylemleri ile gündem olan 'Just Stop Oil'in kardeşi olarak görülüyor.
* Haberin görselleri Letzte Generation'ın resmi sayfasından servis edilmiştir.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Alman aktivistler elini yola yapıştırdı, yetkililer matkapla çıkardı/alman-aktivistler-elini-yola-yapistirdi-yetkililer-matkapla-cikardi-3546650
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.