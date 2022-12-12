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Almanya'da kendilerine Letzte Generation (Son Nesil) adını veren bir grubun altı üyesi, Mainz'in Binger Caddesi'nde oturdu ve dördü ellerini asfalta yapıştırdı. Grup, daha düşük hız limiti ve sübvansiyonlu toplu taşıma biletleri talep eden bir pankart açtı.

Biri kum ve süper yapıştırıcı karışımı kullanan aktivistler, elini yoldan çekemeyince belediye ekipleri darbeli matkapla müdahale etmek zorunda kaldı. Eylemci, yaklaşık 1,5 saat sonra asfalt parçasıyla birlikte kurtarıldı. Yol yüzeyindeki çukur da daha sonra hızlıca onarıldı.

Görsel: letztegeneration.de

Cadde, çalışmalar sonrası sabah 11'den sonra yeniden trafiğe açıldı.

Swr.de'nin haberine göre Letzte Generation grubu, daha önce müzelerdeki tarihi eserlere yönelik eylemleri ile gündem olan 'Just Stop Oil'in kardeşi olarak görülüyor.

* Haberin görselleri Letzte Generation'ın resmi sayfasından servis edilmiştir.