Allpower Akü Cizre Belediyespor: 0 - Halkbank: 3

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Ivanov (Serhat Coşkun, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan)

Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Aslan Ekşi, Furkan Aydın)

Setler: 18-25, 22-25,18-25

Süre: 78 dakika (25, 28, 25)