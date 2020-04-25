"Allı turna heykeli"yle Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verecek - BURSA

AA

Daha önce çok sayıda sosyal sorumluluk projesinde yer alan Sevim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlığın verdiği mücadeleyi anlatmak için özgürlük, saflık, bereket ve mutluluğu simgeleyen turnanın yüzde 100 pirinçten heykelini yapmaya karar verdi.

Sevim, ürettiği 40 santimetre kanat açıklığına ve 35 santimetre yüksekliğe sahip 2,5 kilogramlık heykellerin satışından elde edeceği gelirin bir bölümünü, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacak.Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Bu sıkıntılı günlerin mücadele ve el birliğiyle aşılacağına inandığını belirten Sevim, bu dönemde insanlara umut verebilecek bir eser ortaya koymak istediğini anlattı.

Sevim, herkesin evine kapandığı zamanda, turna kuşunun hikayesinden etkilendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir arkadaşımın da tavsiyesiyle Anadolu kültüründe çok özel bir yeri olan, aşk, özlem, şans ve bereket gibi birçok temayı barındıran bir sembol haline gelmiş turnanın heykelini yapma kararı aldık. Ortaya çıkan eseri bir arkadaşımıza hediye edecektik. Daha sonra heykel, sanatseverler tarafından çok beğenildi. Bunun üzerine sınırlı sayıda üretim gerçekleştirdik ve sosyal medyadan paylaştık."

- "Japonya'dan bile talep oldu"

Sosyal medyada paylaşılmasıyla eserlere ilginin daha da arttığını bildiren Sevim, "Türkiye'nin dört bir yanından ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeden talepler yağmaya başladı. Bizi asıl şaşırtan Japonya'dan gelen olumlu tepki ve taleplerdir. Meğerse turna, Japon kültüründe de önemli bir yere sahipmiş." dedi.

Sevim, heykele ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Buradan yola çıkarak, birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde satışlarımızdan elde edeceğimiz miktarın bir kısmını, 'Bizim de çorbada tuzumuz olsun.' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacağız." ifadesini kullandı.