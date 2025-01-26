Allan Saint-Maximin: Çok güçlü bir karakter ortaya koyduk

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Allah Saint-Maximin, galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER ORTAYA KOYDUK"

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Fransız futbolcu yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

"Gerçekten zor bir maçtı, çok önemli bir maçtı. Göztepe'ye karşı ilk maçta berabere kalmıştık, son dakikalarda bir gol atmışlardı. Bu maç bizim için final gibiydi. Her maçı kazanmak zorundayız. Şampiyon olmak istiyorsak, bu tip maçları kazanmalıyız. Sezon başından bu yana kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Bu tip maçlar çok önemli. Takım olarak çok güçlü bir karakter ortaya koyduk. Güzel bir galibiyet elde ettik. Takım için çok mutluyum."