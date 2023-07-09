Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu tatilde
İş insanı Allan Hakko, yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile Fethiye'de objektiflere yansıdı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Allan Hakko, yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile Fethiye'de görüntülendi.
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Kısa bir süre önce aşklarını sosyal medya hesaplarından duyuran sevgililer ilk tatillerine çıktılar.
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Gün boyu denizin ve güneşini çıkaran çiçeği burnunda çift, bol bol birlikte vakit geçirip tatil sezonuna başladılar.
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Denizden sonra Hakko ve Yağcıoğlu koyu bir sohbete daldı.
Çift ardından güneşlenmeye devam etti.