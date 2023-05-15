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Allan Hakko gecelerde

Allan Hakko, kadın arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkış yaparken objektiflere yansıdı. Hakko'nun kadın arkadaşlarından biri yüzünü saklayıp, ağlayarak gazetecilere, "Ben evliyim. Bu durumu açıklayamam. Arkadaşım kendisi..." ifadelerini kullanarak bağırdı

Giriş: 15.05.2023 - 00:07 | Güncelleme: ABONE OL
Allan Hakko gecelerde - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Allan Hakko, Etiler'de görüntülendi. Kadın arkadaşlarıyla mekândan çıkış yaparken objektiflere yansıyan Hakko, gazetecileri görünce neye uğradığını şaşırdı.

Otomobiline kadınları önden gönderen Allan Hakko, daha sonra restorana tekrar giriş yaptı.

"EVLİYİM, BU DURUMU AÇIKLAYAMAM"

Hakko'nun kadın arkadaşlarından birinin saklayıp, ağlayarak basın mensuplarına, "Ben evliyim. Bu durumu açıklayamam. Arkadaşım kendisi..." dedi.

Ağlayan kadına başka bir kadın arkadaşı ise "Şimdi ayıkla pirincin taşını" şeklinde bir söylemde bulundu.

Başka bir otomobille mekândan ayrılan Hakko, muhabirlerin sorularını da cevapsız bırakmayı tercih etti.

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