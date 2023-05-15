Otomobiline kadınları önden gönderen Allan Hakko, daha sonra restorana tekrar giriş yaptı.

Ağlayan kadına başka bir kadın arkadaşı ise "Şimdi ayıkla pirincin taşını" şeklinde bir söylemde bulundu.

Hakko'nun kadın arkadaşlarından birinin saklayıp, ağlayarak basın mensuplarına, "Ben evliyim. Bu durumu açıklayamam. Arkadaşım kendisi..." dedi.

Başka bir otomobille mekândan ayrılan Hakko, muhabirlerin sorularını da cevapsız bırakmayı tercih etti.