'Allame'den sert eleştiri

'Allame'nin 'Lades' adlı teklisi, trap sound’unda agresif, yüksek tempolu bir enerjiye sahip. Söz, müzik ve düzenlemesi Allame’ye ait olan şarkıda sanatçı, mevcut HipHop piyasasını sert bir dille eleştiriyor.

'Lades', tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, Özcan Çelik yönetmenliğinde çekilen klibi de sanatçının YouTube kanalında yayında.