ABD'nin Cleveland kentinde düzenlenen 2022 NBA All-Star Hafta Sonu, formatının yenilendiği Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile başladı.

Turnuvada, lig tarihinin unutulmaz isimleri Gary Payton, Isiah Thomas, James Worthy, Rick Barry'nin, çaylak ve ikinci sezonunu geçiren 12'şer oyuncu ile NBA Gelişim Ligi'nden 4 basketbolcunun bulunduğu havuzdan seçtiği 7'şer kişilik 4 takım mücadele etti.

50 sayıya ulaşan takımın tur atladığı yarı finallerde Thomas'ın Takımı, Worthy'nin Takımı'nı 50-49, Barry'nin Takımı ise Payton'ın Takımı'nı 50-48 yendi.

Barry'nin antrenörlüğünü yaptığı takım, hedef skorun 25 olduğu finali de 25-20 kazanarak şampiyon oldu.

Şampiyon ekibin formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün (Houston Rockets), yarı finalde 4 sayı, 3 ribaunt, 2 blok, finalde ise 3 sayı, 1 ribaunt, 1 asist üretti.

İki maçın toplamında 18 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, 2 top çalma ve 2 blokla oynayan Cade Cunningham (Detroit Pistons), turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.