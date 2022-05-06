Alkollü sürücüyü sosyal medya ele verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Tahsin Topçu´nun (25) 1.52 promil alkollü olduğu belirlenirken, kazadan önce arkadaşıyla birlikte alkol aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
Kaza, dün gece saatlerinde Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Lojmanlar mevkisinde meydana geldi. Tahsin Topçu yönetimindeki 67 ABC 346 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şenol Özdemir'in kullandığı 67 ACJ 817 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tahsin Topçu ile arkasında bulunan Oktay Bektaş (29) ve otomobil sürücüsünün eşi Rukiye Özdemir (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazanın ardından kandan alınan örnek ile alkol testi yapılan motosiklet sürücüsü Tahsin Topçu´nun 1.52 promil alkollü olduğu belirlendi. Tahsin Topçu´nun kaza öncesinde alkol aldığı anda kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Aday sürücü olan Tahsin Topçu´nun ehliyetinin iptal edildiği ve yaklaşık 7 bin TL da ceza kesildiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye olduğu öğrenildi.
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