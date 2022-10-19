Alkollü sürücü lastik değiştiren 4 kişiye çarptı

DHA

Kahramanmaraş'ta, TIR'ın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı. Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Edebiyat yolunda meydana geldi. Kahramanmaraş'a giden bir TIR'ın lastiği patladı, şoför Fatih Taşyürek (42) telefon ile yardım istedi. Bölgeye gelen 3 tamirci, yol kenarındaki TIR'ın lastiğini değiştirmeye başladı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Bu sırada Ali O. yönetimindeki otomobil, tamirciler Hüseyin Ülger (49), Mehmet Taşyürek (37) ve İbrahim Kocataş (55) ile TIR şoförü Fatih Taşyürek'e çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştıra Hastanesi'ne götürdü. Şoför Fatih Taşyürek ile Hüseyin Ülger'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

1.66 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda yakaladı. Gözaltına alınan Ali O.'nun yapılan kontrolünde 1.66 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.