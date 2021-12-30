Alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri, 43 ABM 337 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Harekete geçen polis ekipleri, otomobili takibe aldı. Cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 20 kilometre sonra durduruldu.
"EHLİYETİMİ ALACAĞINIZA ÖLDÜRÜN DAHA İYİ"
Otomobilden inen sürücü ve 2 arkadaşı yaya olarak kaçmaya çalışsa da ekiplerce yakalandı. Otomobilin sürücüsü Halil G, kendini yerlere atarak bağırmaya başladı. DHA'nın haberine göre; alkolmetreye üflemekte direnerek ekiplere zorluk çıkaran sürücü, dizlerinin üzerine çökerek "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor" dedi.
ARKADAŞI BASIN MENSUBUNA SALDIRDI
Öte yandan, o anları görüntüleyen basın mensubuna saldıran alkollü sürücünün arkadaşı, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. O anlar ise kameraya yansıdı. Ceza makbuzunu imzalamayan alkollü sürücü Halil G. yaya olarak hızla evinin yolunu tutarken, otomobili ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. 0.80 promil alkollü olduğu belirlenen Halil G.'ye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanıp, ehliyetine de 6 ay el konuldu.
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