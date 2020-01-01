İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüsü dehşet saçtı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce tankere çarptı ardından takla atıp su kanalına uçtu. Alkollü sürücünün hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Feci kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Fatih Yasin D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı istikamette seyir halinde olan Şenol Koç yönetimindeki otomobile çarptı.

PARK HALİNDEKİ TANKERE ÇARPIP TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisi ile savrulan Fatih Yasin D. idaresindeki otomobil yoldan çıktı. Yolun yanında bulunan alanda park halinde olan bir tankere çarpan otomobil takla attı. Su kanalına düşerek durabilen otomobil içerisinde bulunan Uğur Demirtaş (29),eşi Damla Demirtaş ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Fatih Yasin D. ise kazadan küçük sıyrıklarla kurtuldu.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan yaralılar çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Uğur Demirtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KÜÇÜK SIYRIKLARLA KURTULAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücü Fatih Yasin D.'nin 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Fatih Yasin D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.