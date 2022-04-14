Alkollü koca, eşini göğsünden bıçakladı

İHA

Kocaeli'de alkollü bir şahıs, tartıştığı eşini göğsünden bıçakladı.

Olay, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ismi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, eşi Y.B.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şahıs, eşini göğsünden bıçakladı. Şahıs, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Gözaltına alının koca ise, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, evin içerisinde bulunan pitbull cinsi köpek, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi tarafından evden çıkarılarak koruma altına alındı.