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Show Haber'den Sümeyye Yılancı'nın haberine göre Antalya'da yaşanan maddi hasarlı kaza neredeyse bir cana malolacaktı. Alkollü kadın sürücüyü ne otopark görevlisi durdurabildi ne de ön camdan onu ikna etmeye çalışan bir başka kişi.

ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ!

1.23 promil alkollü çıkan kadın sürücü iddiaya göre hem suçlu hem de güçlüydü. Çarptığı aracın sahibinden özür dilemedi.